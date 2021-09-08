СМИ: Четыре человека пострадали при взрыве в Ногинске

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека.

Ранее в МЧС сообщили о троих спасенных, двое из которых дети.

Напомним, взрыв прогремел утром в среду в жилом доме, расположенном на улице 28 июня. Во втором подъезде девятиэтажного здания произошло обрушение, затронувшее четыре первых этажа дома, пишет РИА ФАН. По данным МЧС, повреждено пять квартир, отмечает RT.

