СМИ: Четыре человека пострадали при взрыве в Ногинске
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека.
Ранее в МЧС сообщили о троих спасенных, двое из которых дети.
Напомним, взрыв прогремел утром в среду в жилом доме, расположенном на улице 28 июня. Во втором подъезде девятиэтажного здания произошло обрушение, затронувшее четыре первых этажа дома, пишет РИА ФАН. По данным МЧС, повреждено пять квартир, отмечает RT.
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