СМИ: Четыре человека пострадали при взрыве в Ногинске

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека.

Ранее в МЧС сообщили о троих спасенных, двое из которых дети.

Напомним, взрыв прогремел утром в среду в жилом доме, расположенном на улице 28 июня. Во втором подъезде девятиэтажного здания произошло обрушение, затронувшее четыре первых этажа дома, пишет РИА ФАН. По данным МЧС, повреждено пять квартир, отмечает RT.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывМосковская Область
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