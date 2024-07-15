СМИ: Один человек погиб из-за столкновения электропоездов под Белгородом
15 июля 202413:34
В Белгородской области электропоезд врезался в другой состав на скорости 100 км/ч, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, в результате инцидента погиб один сотрудник локомотивной бригады. Происшествие случилось на Лебединском горно-обогатительном комбинате в субботу, 13 июля.
Состав скатился по склону и на скорости около 100 км/ч врезался в другой поезд.
На прошлой неделе в американском штате Северная Дакота сошел с рельсов грузовой поезд с аммиаком, серой и метанолом. В результате инцидента пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru