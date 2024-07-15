СМИ: Один человек погиб из-за столкновения электропоездов под Белгородом

По данным СМИ, в результате инцидента погиб один сотрудник локомотивной бригады. Происшествие случилось на Лебединском горно-обогатительном комбинате в субботу, 13 июля.

Состав скатился по склону и на скорости около 100 км/ч врезался в другой поезд.

На прошлой неделе в американском штате Северная Дакота сошел с рельсов грузовой поезд с аммиаком, серой и метанолом. В результате инцидента пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

