СМИ: Четверо нижегородцев попали в больницу с подозрением на ботулизм

По данным канала, пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в инфекционную больницу №2.

Отмечается, что все госпитализированные, по предварительным данным, заказывали еду через сервис доставки «Кухня на районе».

Ранее в Москве пострадали десятки клиентов «Кухни на районе», сообщает 360.ru. В итоге сервис временно остановил работу приложения.

