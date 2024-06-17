СМИ: Четверо нижегородцев попали в больницу с подозрением на ботулизм

Четыре человека были госпитализированы в Нижнем Новгороде с подозрением на ботулизм. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным канала, пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в инфекционную больницу №2.

Отмечается, что все госпитализированные, по предварительным данным, заказывали еду через сервис доставки «Кухня на районе».

Ранее в Москве пострадали десятки клиентов «Кухни на районе», сообщает 360.ru. В итоге сервис временно остановил работу приложения.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеОтравлениеГоспитализацияНижний Новгород

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