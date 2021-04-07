СМИ: Чеченский Telegram-канал посоветовал оглядываться сценаристу Глуховскому
Посвященный Чечне анонимный Telegram-канал опубликовал паспортные данные, домашний адрес и телефон, которые приписал сценаристу сериала «Топи» Дмитрию Глуховскому, сообщает «Медуза».
Подписчиков канала призвали пересылать опубликованную информацию по чеченским пабликам, а писателю посоветовали «оглядываться по сторонам».
Угрозы в адрес Глуховского посыпались из-за героини сериала «Топи» молодой женщины Эли, которая от жениха. При этом её национальность не раскрывается, однако некоторые недовольные решили, что она чеченка, в связи с чем в соцсетях сценариста назвали «чеченофобом» и потребовали извинений, а также предложили «готовить завещание».
Угрозы получала и сыгравшая Эли актриса Софья Володчинская, которую пользователи соцсетей обвиняли в «оскорблении чести чеченской нации и чеченской женщины».
Сам Глуховский пока угрозы в свой адрес никак не комментировал.
Ранее телеканал ТНТ удалил со всех своих сервисов скандальный выпуск шоу «Однажды в России» от 21 февраля, в котором Азамат Мусагалиев спародировал телеведущего Владимира Соловьёва, а Денис Дорохов - ведущего Артёма Шейнина.
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