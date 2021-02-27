ТНТ удалил пародию на Соловьева и Киселёва со всех своих сервисов

Выпуск шоу «Однажды в России» с участием Азамата Мусагалиева и других актеров больше недоступен для просмотра на YouTube-канале и в кинотеатре Premier, сообщает «Медуза».

Больше пропаганды! В Госдуме назвали способ выбраться из «квалификационной ямы»

О том, что проект, парадирующий «главных пропагандистов нашей страны» исчез с ресурсов, не знают ни представители Мусагалиева (играл телеведущего Владимира Соловьёва), ни актёра Дениса Дорохова (пародировал ведущего Артёма Шейнина), сообщает издание «Подъём».

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier ситуацию пока не комментируют.

Скандальный выпуск «Однажды в России» вышел в эфир 21 февраля. В нем представлены пародии на телеведущих Владимира Соловьева, Артёма Шейнина и Ольгу Скабееву и гендиректора МИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселёва.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:ПолитикаШоу-бизнесШоуДмитрий КиселёвВладимир Соловьев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры