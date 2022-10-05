СМИ: Бывший ректор ВГИКа Новиков покончил с собой
Педагог и философ, бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, тело 86-летнего Новикова обнаружили на лестничной клетке в доме его супруга и дочь. Отмечается, что педагог оставил предсмертную записку.
«Невозможно терпеть совокупность факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации, желаю Вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — написал Новиков.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти экс-ректора не обнаружено.
Александр Новиков родился в 1936 году. Ученый — выпускник историко-филологического факультета Ростовского государственного университета, доктор философских наук, профессор. Новиков руководил ВГИКом в 1987-2007 годах, кроме того, педагог был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук и Российской академии кинематографических искусств «Ника». В 1995 году ученому присвоили звание Заслуженного деятеля искусств РФ, также Новиков был награжден Орденом Почета и Орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени.
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