СМИ: Бывший первый зампреда правительства Подмосковья задержан по делу о взятке

Силовики задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Суд продлил арест экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского

Собеседники агентства уточнили, что чиновник был задержан по делу о взятке.

Отмечается, что Бронштейна доставили в Тверской суд Москвы для избрания меры пресечения.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере, заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеЧиновникиКоррупцияВзяткаМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры