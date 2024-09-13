СМИ: Бывший первый зампреда правительства Подмосковья задержан по делу о взятке
13 сентября 202416:04
Силовики задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Собеседники агентства уточнили, что чиновник был задержан по делу о взятке.
Отмечается, что Бронштейна доставили в Тверской суд Москвы для избрания меры пресечения.
Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере, заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru