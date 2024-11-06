СМИ: Бывшему ректору БФУ продлили арест до 8 декабря
Экс-ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Федоров, обвиняемый в растрате в особо крупном размере, пробудет под стражей до 8 декабря. Решение о продлении ареста принял Ленинградский районный суд Калининграда, сообщило издание Rugrad.
Федоров вновь озвучил свое желание заключить контракт с министерством обороны России и отправиться в зону специальной военной операции России на Украине.
Следствие полагает, что с 2022 года обвиняемый своими приказами осуществлял доплаты пяти сотрудникам вуза за интенсивность труда. Сумма присвоения превысила 18,6 млн рублей.
Ранее столичный Мещанский суд заочно арестовал экс-председателя правления «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru