СМИ: Бывшему ректору БФУ продлили арест до 8 декабря

Экс-ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Федоров, обвиняемый в растрате в особо крупном размере, пробудет под стражей до 8 декабря. Решение о продлении ареста принял Ленинградский районный суд Калининграда, сообщило издание Rugrad.

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи

Федоров вновь озвучил свое желание заключить контракт с министерством обороны России и отправиться в зону специальной военной операции России на Украине.

Следствие полагает, что с 2022 года обвиняемый своими приказами осуществлял доплаты пяти сотрудникам вуза за интенсивность труда. Сумма присвоения превысила 18,6 млн рублей.

Ранее столичный Мещанский суд заочно арестовал экс-председателя правления «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:Уголовное ДелоСудРастратаАресты

Горячие новости

Все новости

партнеры