СМИ: Бритни Спирс заподозрили в избиении домработницы

Домработница Бритни Спирс сообщила в полицию, что певица ударила её, сообщает канал NBC News со ссылкой равоохранителей.

Шериф калифорнийского округа Вентура рассказал каналу, что, по словам пострадавшей, Спирс ударила её и выбила из её рук телефон. В настоящее время полиция расследует инцидент.

После получения жалобы стражи порядка пытались связаться с певицей, однако безуспешно.

Ранее отец Бритни Спирс Джеймс Спирс согласился отказаться от опекунства над ней и передать право контроля над её финансами профессиональному аудитору, сообщает RT.

