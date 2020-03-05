СМИ: Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта

Сообщается, что кипрское удостоверение личности у Тинькова уже изъято полицией, российский паспорт он должен был сдать еще 2 марта. Кроме того, у бизнесмена изъят документ, подтверждающий его резидентство в Италии.

Кроме того, суд постановил, что Тиньков не должен подавать заявления на получение каких-либо международных проездных документов, а также обязан отмечаться в полицейском участке три раза в неделю: понедельник, среду и пятницу.

Тиньков был задержан в Великобритании по запросу США, где на него заведено уголовное дело в связи с неуплатой налогов.

