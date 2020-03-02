США выдали ордер на арест Олега Тинькова

Уголовное дело на Тинькова заведено в связи с неуплатой налогов. Судебные слушания по нему пройдут с февраля по апрель. Ранее сообщалось, что претензии к россиянину не связаны с его бизнесом. Они касаются налоговых споров с ним как с частным лицом.

Известно, что до 2013 года Олег Тиньков являлся гражданином США.

