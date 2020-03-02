США выдали ордер на арест Олега Тинькова

Прокуратура США выдала предварительный ордер на арест российского бизнесмена, владельца «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Миллиардер заплатил залог в 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Ura.ru со ссылкой на The Sunday Express.

По данным издания, олигарху придется носить электронный браслет, отслеживающий передвижения. Для Тинькова также введен комендантский час, он должен будет регулярно отмечаться в полиции.

Налоговая служба США заинтересовалась Олегом Тиньковым

Уголовное дело на Тинькова заведено в связи с неуплатой налогов. Судебные слушания по нему пройдут с февраля по апрель. Ранее сообщалось, что претензии к россиянину не связаны с его бизнесом. Они касаются налоговых споров с ним как с частным лицом.

Известно, что до 2013 года Олег Тиньков являлся гражданином США.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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