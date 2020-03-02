США выдали ордер на арест Олега Тинькова
Прокуратура США выдала предварительный ордер на арест российского бизнесмена, владельца «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Миллиардер заплатил залог в 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Ura.ru со ссылкой на The Sunday Express.
По данным издания, олигарху придется носить электронный браслет, отслеживающий передвижения. Для Тинькова также введен комендантский час, он должен будет регулярно отмечаться в полиции.
Уголовное дело на Тинькова заведено в связи с неуплатой налогов. Судебные слушания по нему пройдут с февраля по апрель. Ранее сообщалось, что претензии к россиянину не связаны с его бизнесом. Они касаются налоговых споров с ним как с частным лицом.
Известно, что до 2013 года Олег Тиньков являлся гражданином США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Депутат Госдумы: Олимпиада в Токио состоится, несмотря на коронавирус
- Песков рассказал, почему Путин наградил сенатора Геремеева, не внесшего ни одного проекта
- Песков уклончиво ответил на слухи о Путине во главе ЕР на выборах
- Сенатор заявил, что коронавирус «русских не берёт»
- Калининградский губернатор покинул Instagram ради Великого поста