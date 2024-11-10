СМИ: БПЛА ВСУ атаковали многоэтажный дом в Шебекино
Украинские беспилотники ударили по многоэтажному дому в городе Шебекино Белгородской области. Эту информацию со ссылкой на собственные источники предоставил Telegram-канал Baza.
Предварительно, при атаке БПЛА ВСУ погиб один человек. Поврежден дом на улице Шумилова. После удара дронами в нескольких квартирах обрушились перекрытия — мужчину придавило потолочной плитой.
По информации Baza, специалисты МЧС РФ и сотрудники местной теробороны более часа пытаются достать этого человека из-под завалов. При этом, как утверждают источники Telegram-канала, верхние этажи дома могут обрушиться.
Собеседники Baza предполагают, что пострадавший мужчина, вероятно, погиб. Признаков жизни он не подает. Telegram-канал подчеркивает, что информация о смерти пострадавшего пока не подтверждена.
Ранее при подрыве автомобиля на боеприпасе в Белгородской области погиб один человек. Инцидент произошел на въезде в село Старый Хутор, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru