СМИ: БПЛА ВСУ атаковали многоэтажный дом в Шебекино

Украинские беспилотники ударили по многоэтажному дому в городе Шебекино Белгородской области. Эту информацию со ссылкой на собственные источники предоставил Telegram-канал Baza.



Предварительно, при атаке БПЛА ВСУ погиб один человек. Поврежден дом на улице Шумилова. После удара дронами в нескольких квартирах обрушились перекрытия — мужчину придавило потолочной плитой.

По информации Baza, специалисты МЧС РФ и сотрудники местной теробороны более часа пытаются достать этого человека из-под завалов. При этом, как утверждают источники Telegram-канала, верхние этажи дома могут обрушиться.