СМИ: БПЛА ВСУ атаковали многоэтажный дом в Шебекино

Украинские беспилотники ударили по многоэтажному дому в городе Шебекино Белгородской области. Эту информацию со ссылкой на собственные источники предоставил Telegram-канал Baza.

Предварительно, при атаке БПЛА ВСУ погиб один человек. Поврежден дом на улице Шумилова. После удара дронами в нескольких квартирах обрушились перекрытия — мужчину придавило потолочной плитой.

По информации Baza, специалисты МЧС РФ и сотрудники местной теробороны более часа пытаются достать этого человека из-под завалов. При этом, как утверждают источники Telegram-канала, верхние этажи дома могут обрушиться.

В Шебекино в результате обстрела ВСУ пострадала местная жительница

Собеседники Baza предполагают, что пострадавший мужчина, вероятно, погиб. Признаков жизни он не подает. Telegram-канал подчеркивает, что информация о смерти пострадавшего пока не подтверждена.

Ранее при подрыве автомобиля на боеприпасе в Белгородской области погиб один человек. Инцидент произошел на въезде в село Старый Хутор, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

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