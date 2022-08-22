СМИ: Бомбу на машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционно
Взрывное устройство, установленное на автомобиле политолога и журналиста Дарьи Дугиной, было приведено в действие дистанционно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что вечером 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы в автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, затем машина загорелась. За рулем находилась Дарья Дугина — дочь философа, общественного деятеля Александра Дугина; девушка погибла на месте. Специалисты установили, что взрывное устройство было заложено под днищем авто со стороны водителя. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом, отмечает телеканал «360». По данным Следственного комитета, убийство было спланированным и заказным, пишет РИА ФАН.
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