СМИ: Болгария выдворяет дипломата из России, обвиненного в шпионаже
Болгария приняла решение о высылке российского дипломата после проведённого расследования о шпионаже, сообщает агентство Bloomberg. Ранее прокуратура Болгарии объявила об открытии уголовное дело в отношении дипломатического работника российского посольства по обвинению в шпионской деятельности, передает ТАСС.
Одновременно сообщалось о приостановке уголовного преследования россиянина в связи с тем, что он обладает дипломатической неприкосновенностью.
По данным болгарской прокуратуры, этот дипсотрудник с сентября прошлого года собирал в республике в разведывательных целях информацию, которая представляет государственную тайну.
Согласно данным болгарских спецслужб, россиянин организовывал встречи со своими агентами – гражданами Болгарии, которые имели доступ к секретной информации.
Как отмечает РИА ФАН, ранее сегодня стало известно о задержании Агентством внутренней безопасности Польши подозреваемого в шпионаже в пользу России на территории этой республики. Об этом сообщил официальный представитель министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши.
По его сведениям, это офицер Агентства национальной безопасности республики, который якобы работал в интересах российской разведки.
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