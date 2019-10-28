СМИ: Болгария выдворяет дипломата из России, обвиненного в шпионаже

Одновременно сообщалось о приостановке уголовного преследования россиянина в связи с тем, что он обладает дипломатической неприкосновенностью.

По данным болгарской прокуратуры, этот дипсотрудник с сентября прошлого года собирал в республике в разведывательных целях информацию, которая представляет государственную тайну.

Согласно данным болгарских спецслужб, россиянин организовывал встречи со своими агентами – гражданами Болгарии, которые имели доступ к секретной информации.

Как отмечает РИА ФАН, ранее сегодня стало известно о задержании Агентством внутренней безопасности Польши подозреваемого в шпионаже в пользу России на территории этой республики. Об этом сообщил официальный представитель министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши.

По его сведениям, это офицер Агентства национальной безопасности республики, который якобы работал в интересах российской разведки.

