СМИ: Более 180 человек в Муроме обратились в больницы с кишечной инфекцией
9 апреля 202614:29
Симптомы острой кишечной инфекцией стали причиной обращения к медикам более 180 человек в Муроме. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.
Уточняется, что были госпитализированы более 30 детей и 26 взрослых.
В региональном Роспотребнадзоре указали, что устанавливаются источники заражения. Граждан призвали соблюдать правила гигиены и употреблять только бутилированную или кипячёную воду.
Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за кишечной инфекции закрыли 47 частных детсадов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
