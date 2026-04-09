СМИ: Более 180 человек в Муроме обратились в больницы с кишечной инфекцией

Симптомы острой кишечной инфекцией стали причиной обращения к медикам более 180 человек в Муроме. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.

В Москве с отравлением госпитализировали 28 работников Красноярского музтеатра

Уточняется, что были госпитализированы более 30 детей и 26 взрослых.

В региональном Роспотребнадзоре указали, что устанавливаются источники заражения. Граждан призвали соблюдать правила гигиены и употреблять только бутилированную или кипячёную воду.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за кишечной инфекции закрыли 47 частных детсадов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
