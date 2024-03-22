СМИ: Более 100 человек заблокированы огнем в здании «Крокус Сити Холл»
По предварительным данным, более 100 человек заблокированы огнем в здании «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, большая часть людей смогла эвакуироваться и покинуть здание, однако группа людей, вероятно, укрылась от стрельбы на -1 этаже. Некоторые также отрезаны огнем на четвертом этаже.
Как сообщает ТАСС, пожаром охвачена треть здания.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в концертном зале перед выступлением группы «Пикник» прозвучала стрельба. Находящиеся на месте ЧП люди говорят о большом числе погибших — не менее 15 человек, передает "Радиоточка НСН".
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД России призвали мировое сообщество осудить стрельбу в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: четверо нападавших на «Крокус Сити Холл» могли скрыться
- Картаполов: Найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все
- Два вертолета Ка-32 направили на тушение пожара в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: До 130 возросло число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
- Reuters: Белый дом выразил соболезнования в связи с ЧП в «Крокус Сити Холле»
- Второй взрыв раздался в «Крокус Сити Холле»
- Минюст включил журналиста Кирилла Набутова в список иноагентов
- СМИ: Несколько террористов забаррикадировались внутри здания «Крокус Сити Холла»
- Собянин выразил соболезнования погибшим в «Крокус Сити» и поручил оказать помощь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru