СМИ: Более 100 человек заблокированы огнем в здании «Крокус Сити Холл»

По предварительным данным, более 100 человек заблокированы огнем в здании «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал Baza.

Горящая кровля «Крокус Сити Холла» начала рушиться

По данным СМИ, большая часть людей смогла эвакуироваться и покинуть здание, однако группа людей, вероятно, укрылась от стрельбы на -1 этаже. Некоторые также отрезаны огнем на четвертом этаже.

Как сообщает ТАСС, пожаром охвачена треть здания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в концертном зале перед выступлением группы «Пикник» прозвучала стрельба. Находящиеся на месте ЧП люди говорят о большом числе погибших — не менее 15 человек, передает "Радиоточка НСН".

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