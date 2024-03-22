СМИ: Более 100 человек заблокированы огнем в здании «Крокус Сити Холл»

По данным СМИ, большая часть людей смогла эвакуироваться и покинуть здание, однако группа людей, вероятно, укрылась от стрельбы на -1 этаже. Некоторые также отрезаны огнем на четвертом этаже.

Как сообщает ТАСС, пожаром охвачена треть здания.



Ранее сообщалось, что в Подмосковье в концертном зале перед выступлением группы «Пикник» прозвучала стрельба. Находящиеся на месте ЧП люди говорят о большом числе погибших — не менее 15 человек, передает "Радиоточка НСН".

