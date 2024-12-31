СМИ: Boeing 737 в Южной Корее разбился из-за сочетания факторов
Пассажирский лайнер авиакомпании Jeju Air мог разбиться в аэропорту Муан в Южной Корее из-за «фатального сочетания факторов». Об этом сообщает издание «The New York Times».
Согласно данным газеты, пилот Boeing 737 при приземлении мог не иметь возможности полностью контролировать двигатели и шасси судна, а также не смог активировать его закрылки. По словам автора статьи, это привело к тому, что позже у летчика не получилось замедлить скорость самолета.
Аналитики издания заметили, что, если бы оба двигателя самолета были отключены, пилот все равно смог бы вручную опустить шасси, но, учитывая, как поспешно он пытался посадить судно, у него могло просто не хватить на это времени.
При этом отмечается, что бетонная конструкция, в которую врезался Boeing 737, тоже стала одной из ключевых причин крушения лайнера. Поэтому, добавили эксперты, правила установки подобных сооружений могут пересмотреть после выяснения обстоятельств трагедии.
К тому же, у самолетов авиакомпании Jeju Air наибольшее число летных часов, чем у лайнеров конкурентов. В материале подчеркивается, что власти в Южной Корее также расследуют этот факт.
Авиакатастрофа в аэропорту Муан произошла утром 29 декабря. В результате крушения пассажирского лайнера погибли 179 человек, двоих членов экипажа удалось спасти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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