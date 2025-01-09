СМИ: Блогерша Killadamente умерла в 27 лет, подавившись едой

Блогерша Killadamente (Кэрол Акоста) умерла, предположительно, подавившись едой. Об этом пишет New York Post.

«Инфлюенсер Кэрол Акоста, известная в соцсетях как Killadamente, умерла в возрасте 27 лет», — отмечается в материале.

По предварительным данным, женщина подавилась едой во время ужина в ресторане. Официальная причина смерти блогера пока неизвестна.

Кэрол Акоста выступала за продвижение бодипозитива, у нее было свыше 6,7 млн подписчиков в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta).

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