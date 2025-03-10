Блогера Митрошину на два месяца отправили под домашний арест
Блогера Александру Митрошину суд отправил на два месяца под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Чертановского суда.
На заседании в Чертановском суде присутствовал муж Митрошиной — инстакоуч и тренер по йоге Тимур Кошкаров, который занимался ведением дел Митрошиной, в том числе финансовых, однако не был задержан.
Кошкаров предложил содержать Митрошину под домашним арестом в его московской квартире, где, по словам блогера, он будет обеспечивать ее всем необходимым.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Митрошина, которую обвиняют в отмывании денег, полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru