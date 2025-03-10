Блогера Митрошину на два месяца отправили под домашний арест

Блогера Александру Митрошину суд отправил на два месяца под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Чертановского суда.

Адвокат Митрошиной заявил, что блогер полностью погасила долги перед ФНС

На заседании в Чертановском суде присутствовал муж Митрошиной — инстакоуч и тренер по йоге Тимур Кошкаров, который занимался ведением дел Митрошиной, в том числе финансовых, однако не был задержан.

Кошкаров предложил содержать Митрошину под домашним арестом в его московской квартире, где, по словам блогера, он будет обеспечивать ее всем необходимым.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Митрошина, которую обвиняют в отмывании денег, полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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