Блогера Митрошину на два месяца отправили под домашний арест

На заседании в Чертановском суде присутствовал муж Митрошиной — инстакоуч и тренер по йоге Тимур Кошкаров, который занимался ведением дел Митрошиной, в том числе финансовых, однако не был задержан.

Кошкаров предложил содержать Митрошину под домашним арестом в его московской квартире, где, по словам блогера, он будет обеспечивать ее всем необходимым.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Митрошина, которую обвиняют в отмывании денег, полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой.

