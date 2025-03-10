Адвокат Митрошиной заявил, что блогер полностью погасила долги перед ФНС
Блогер Александра Митрошина, которую обвиняют в отмывании денег, полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом заявил ее адвокат Михаил Мушаилов на заседании в столичном Чертановском суде.
«Моя подзащитная полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей», - указал защитник.
По словам Мушаилова, у блогера нет других задолженностей перед фискальной службой.
Кроме того, адвокат рассказал, что Митрошина с 2023 года заплатила налогов на 666 млн рублей.
Ранее Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае. Против блогера возбудили дело об отмывании денег в особо крупном размере, по данным правоохранителей, она уклонилась от уплаты налогов на 127 млн рублей. Митрошиной может грозить до 10 лет заключения, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru