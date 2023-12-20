СМИ: беспилотник упал в Подмосковье

Неизвестный беспилотник упал в Московской области, сообщает Telegram-канал «112».

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Дрон был обнаружен в Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда.

Как отмечается, в районе обнаружения беспилотного летательного аппарата образовалась многокилометровая пробка.

Сведений от Минобороны РФ о принадлежности дрона и его технических данных пока не поступало.

Ранее в Москве упали обломки беспилотника, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:МинобороныДроныМосковская ОбластьБеспилотники

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