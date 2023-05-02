СМИ: баскетболиста Шведа избили из-за проигранного матча
Баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа избили из-за проигранного матча с «Локомотив-Кубань», пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что нападение произошло на выходе из ресторана «Джун». К баскетболисту подошли восемь человек и начали его оскорблять.
По словам очевидцев, нападавшие проиграли деньги на ставках. Избиение произошло на глазах супруги спортсмена.
Инцидент случился на на улице Большая Никитская в Москве. Спортсмена госпитализировали в хирургическое отделение.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по факту избиения баскетболиста возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
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