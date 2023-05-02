СМИ: баскетболиста Шведа избили из-за проигранного матча

Баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа избили из-за проигранного матча с «Локомотив-Кубань», пишет Telegram-канал Baza.

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Сообщается, что нападение произошло на выходе из ресторана «Джун». К баскетболисту подошли восемь человек и начали его оскорблять.

По словам очевидцев, нападавшие проиграли деньги на ставках. Избиение произошло на глазах супруги спортсмена.

Инцидент случился на на улице Большая Никитская в Москве. Спортсмена госпитализировали в хирургическое отделение.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по факту избиения баскетболиста возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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