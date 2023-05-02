СМИ: баскетболиста Шведа избили из-за проигранного матча

Сообщается, что нападение произошло на выходе из ресторана «Джун». К баскетболисту подошли восемь человек и начали его оскорблять.

По словам очевидцев, нападавшие проиграли деньги на ставках. Избиение произошло на глазах супруги спортсмена.

Инцидент случился на на улице Большая Никитская в Москве. Спортсмена госпитализировали в хирургическое отделение.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по факту избиения баскетболиста возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

