Российского бойца ММА посадили за изнасилование
Тушинский суд Москвы на пять лет отправил в колонию бойца смешанных единоборств Максима Новоселова по делу об изнасиловании, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В суде было установлено, что в ночь на 27 марта в одном из развлекательных заведений Подмосковья спортсмен познакомился с 18-летней девушкой, и предложил отвезти её домой на своём автомобиле. В какой-то момент пострадавшая поняла, что машина едет не туда и попросила остановиться.
В районе 74-го километра МКАД около остановки «Новобутаково» Новоселов затащил девушку в крытый надземный пешеходный переход, где избил её и изнасиловал.
«Новоселову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.
Ранее полузащитник ФК «Дженоа» Маноло Портанова был приговорён судом Сиены к шести годам тюремного заключения за групповое изнасилование, сообщает RT.
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