Российского бойца ММА посадили за изнасилование

В суде было установлено, что в ночь на 27 марта в одном из развлекательных заведений Подмосковья спортсмен познакомился с 18-летней девушкой, и предложил отвезти её домой на своём автомобиле. В какой-то момент пострадавшая поняла, что машина едет не туда и попросила остановиться.

В районе 74-го километра МКАД около остановки «Новобутаково» Новоселов затащил девушку в крытый надземный пешеходный переход, где избил её и изнасиловал.

«Новоселову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Ранее полузащитник ФК «Дженоа» Маноло Портанова был приговорён судом Сиены к шести годам тюремного заключения за групповое изнасилование, сообщает RT.

