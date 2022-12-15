Российского бойца ММА посадили за изнасилование

Тушинский суд Москвы на пять лет отправил в колонию бойца смешанных единоборств Максима Новоселова по делу об изнасиловании, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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В суде было установлено, что в ночь на 27 марта в одном из развлекательных заведений Подмосковья спортсмен познакомился с 18-летней девушкой, и предложил отвезти её домой на своём автомобиле. В какой-то момент пострадавшая поняла, что машина едет не туда и попросила остановиться.

В районе 74-го километра МКАД около остановки «Новобутаково» Новоселов затащил девушку в крытый надземный пешеходный переход, где избил её и изнасиловал.

«Новоселову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Ранее полузащитник ФК «Дженоа» Маноло Портанова был приговорён судом Сиены к шести годам тюремного заключения за групповое изнасилование, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеИзнасилованиеСпортсмены
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