СМИ: Башенный кран рухнул на севере Москвы
21 октября 202417:12
Башенный кран рухнул на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Ангарской.
По данным канала, в кабине крана находился машинист, который выжил, но получил серьёзные травмы.
Ранее в Воронеже три человека погибли на стройке на улице Ворошилова, где упал подъёмник башенного крана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru