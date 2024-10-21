СМИ: Башенный кран рухнул на севере Москвы

Башенный кран рухнул на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Загрутдинов: На стройке проблемного ЖК «Академ Палас» демонтировали башенный кран

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Ангарской.

По данным канала, в кабине крана находился машинист, который выжил, но получил серьёзные травмы.

Ранее в Воронеже три человека погибли на стройке на улице Ворошилова, где упал подъёмник башенного крана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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