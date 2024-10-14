Загрутдинов: На стройке проблемного ЖК «Академ Палас» демонтировали башенный кран

В московском районе Тропарево-Никулино завершен демонтаж башенного крана на корпусе проблемного ЖК «Академ Палас», генеральным подрядчиком объекта выступает ООО «ФЛЭТ и Ко». Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

«Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тысяч квадратных метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», – добавил он.

В данный момент во всех трех корпусах ведется монтаж оборудования и установка шкафов в электрощитовых, в жилой части комплекса производится чистовая отделка мест общего пользования, расположенных на 4-6 этаже.

Помимо прочего на кровле стилобата завершается гидроизоляция и защитная стяжка кровли. В подземном паркинге производится монтаж межсекционных пожарных ворот и установка дверей в спецпомещениях. Облицовка въездной рампы в паркинг завершена на 90%.

Ранее строительные работы на объекте начал застройщик АО «ОСК», однако компания не смогла реализовать проект, частично завершив монолитные и кладочные работы. По решению мэра столицы Сергея Собянина строительство дома завершат за счет средств города. Функции, связанные со строительством проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы Департаменту гражданского строительства столицы.

Как напомнил Загрутдинов, на данный момент в Москве достраивается шесть подобных объектов. Свои квартиры ожидает около 2,5 тысячи дольщиков.

