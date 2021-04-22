СМИ: бандиты в Нигерии потребовали $2,1 млн за освобождение заложников

Нигерийские бандиты потребовали 2,1 миллионов долларов за освобождение 23 учащихся частного университета Гринфилд. Их захватили в заложники 21 апреля в штате Кадуна на севере Нигерии. Об этом сообщила газета Vanguard.

Во время захвата преступники убили одного из сотрудников университета. За освобождение студентов бандиты требуют 800 миллионов найр, что равняется 2,1 миллионов долларов.