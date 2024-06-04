СМИ: Банда грабителей попыталась сбежать из зала суда в Подмосковье
В Московской области банда грабителей попыталась сбежать из зала суда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, трое мужчин в декабре 2022 года угнали грузовик с бытовой техникой. Выживший в результате нападения водитель обратился в полицию и злоумышленников задержали.
Во время оглашения приговора в Пушкинском суде все три фигуранта залезли на клетку и стали её раскачивать. Затем один из подсудимых смог ранить себя, из-за чего на приставов набросились родственники.
В итоге все попытки нарушить ход суда не увенчались успехом. Двое фигурантов отправились в колонию на девять лет каждый, а третий проведёт за решёткой семь лет.
Ранее в СМИ появилась информация, что неоднократно судимый мужчина сбежал из Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минфине ответили на предложение об альтернативной прогрессии НДФЛ
- Сервис Duolingo отчитался об удалении ЛГБТ-материалов
- Трамп заявил, что не считает Байдена слишком старым для должности президента
- Суд отправил в СИЗО двух женщин, испортивших памятник Жукову в Москве
- Авиакомпания «Россия» выясняет причины проблем с шасси у нескольких SSJ-100
- Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос 2024»
- Два человека ранены в Москве в результате стрельбы на северо-востоке Москвы
- СМИ: Кортеж посла Польши нарушил ПДД в Екатеринбурге
- На Северном речном вокзале Москвы впервые пройдет кинофестиваль
- СМИ озвучили стоимость обедов на ПМЭФ-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru