СМИ: Банда грабителей попыталась сбежать из зала суда в Подмосковье

По данным канала, трое мужчин в декабре 2022 года угнали грузовик с бытовой техникой. Выживший в результате нападения водитель обратился в полицию и злоумышленников задержали.

Во время оглашения приговора в Пушкинском суде все три фигуранта залезли на клетку и стали её раскачивать. Затем один из подсудимых смог ранить себя, из-за чего на приставов набросились родственники.

В итоге все попытки нарушить ход суда не увенчались успехом. Двое фигурантов отправились в колонию на девять лет каждый, а третий проведёт за решёткой семь лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что неоднократно судимый мужчина сбежал из Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

