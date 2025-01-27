СМИ: Автор песни «Смысловых галлюцинаций» «Вечной молодой» попал в СИЗО

По данным СМИ, Бурдина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью оружия. Суд отправил его под стражу до 11 февраля.

Владимир Бурдин является сооснователем группы «Смысловые галлюцинации». Он состоял в коллектива до 1993 года, а после занялся сольной карьерой.

Ранее стало известно, что лидер рок-группы «Машина времени», музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) начал распродавать имущество из своего дома в Израиле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

