СМИ: Автор песни «Смысловых галлюцинаций» «Вечной молодой» попал в СИЗО

Автор песни «Вечной молодой» группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин попал в екатеринбургский СИЗО, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Участок, дом и нежилые помещения: Суд арестовал имущество иноагента Моргенштерна

По данным СМИ, Бурдина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью оружия. Суд отправил его под стражу до 11 февраля.

Владимир Бурдин является сооснователем группы «Смысловые галлюцинации». Он состоял в коллектива до 1993 года, а после занялся сольной карьерой.

Ранее стало известно, что лидер рок-группы «Машина времени», музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) начал распродавать имущество из своего дома в Израиле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыЕкатеринбургСИЗО"смысловые Галлюцинации"

Горячие новости

Все новости

партнеры