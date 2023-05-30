СМИ: автомобиль влетел в толпу в подмосковный Мытищах
30 мая 202311:48
Автомобиль марки BMW въехал в толпу в городе Мытищи Московской области, передает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, инцидент произошел около здания колледжа на Олимпийском проспекте.
Водитель авто не справился с управлением и сбил четырех человек, отмечает 112.
Ранее один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием такси и машины скорой помощи в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru