СМИ: автомобиль влетел в толпу в подмосковный Мытищах

Автомобиль марки BMW въехал в толпу в городе Мытищи Московской области, передает Telegram-канал 112.

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По данным СМИ, инцидент произошел около здания колледжа на Олимпийском проспекте.

Водитель авто не справился с управлением и сбил четырех человек, отмечает 112.

Ранее один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием такси и машины скорой помощи в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДТПКолледжиПострадавшиеМосковская Область

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