СМИ: Автомобиль участника СВО взорвался на парковке в Москве
24 июля 202407:49
Автомобиль Toyota Land Cruiser участника спецоперации взорвался на Синявинской улице на севере Москвы, передает RT.
По предварительным данным, машина принадлежит участнику СВО. Очевидцы сообщают, что он получил тяжелые травмы ног, его госпитализировали. Предположительно, в машине с ним находилась его супруга.
Также повреждения получили два находившихся рядом автомобиля. Причины взрыва выясняются. Газового оборудования в машине не было, поэтому рассматривается версия о взрывном устройстве и попытке заказного убийства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru