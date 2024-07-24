СМИ: Автомобиль участника СВО взорвался на парковке в Москве

Автомобиль Toyota Land Cruiser участника спецоперации взорвался на Синявинской улице на севере Москвы, передает RT.

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По предварительным данным, машина принадлежит участнику СВО. Очевидцы сообщают, что он получил тяжелые травмы ног, его госпитализировали. Предположительно, в машине с ним находилась его супруга.

Также повреждения получили два находившихся рядом автомобиля. Причины взрыва выясняются. Газового оборудования в машине не было, поэтому рассматривается версия о взрывном устройстве и попытке заказного убийства.




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