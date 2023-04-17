СМИ: автобус со взрывчаткой задержали на границе ДНР и Ростовской области

По информации издания, под сидениями автобуса находилось порядка 200 граммов прессованного гексогена, который по мощности превосходит тротил.



По словам источника СМИ, правоохранители ждали эту взрывчатку, а в самом автобусе ехали представители органов в гражданской одежде. На КПП автобус остановили и просветили рентгеном. Уточняется, что полиция ведет расследование инцидента.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил «Радиоточке НСН», что после убийства военкора Татарского власти Украины будут и дальше организовывать теракты на территории России.

