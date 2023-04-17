СМИ: автобус со взрывчаткой задержали на границе ДНР и Ростовской области

Автобус со взрывчаткой, направлявшийся из Донецка в Ростов-на-Дону, задержали на границе, сообщает издание 161.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тайник с гранатомётами, автоматами и тротилом обнаружен в Москве

По информации издания, под сидениями автобуса находилось порядка 200 граммов прессованного гексогена, который по мощности превосходит тротил.

По словам источника СМИ, правоохранители ждали эту взрывчатку, а в самом автобусе ехали представители органов в гражданской одежде. На КПП автобус остановили и просветили рентгеном. Уточняется, что полиция ведет расследование инцидента.

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ФОТО: РИА Новости
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