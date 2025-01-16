СМИ: Автобус протаранил забор школы в Одинцово
Автобус протаранил забор Зареченской школы в подмосковном Одинцово. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».
Уточняется, что инцидент произошел утром 16 января. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением при движении задним ходом, автобус остановился возле крыльца учебного заведения.
В результате инцидента никто не пострадал, во время аварии учащихся на территории школы не было.
Ранее автобус ПАЗ врезался в микроавтобус с детьми в Алтайском крае, пострадали четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru