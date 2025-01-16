СМИ: Автобус протаранил забор школы в Одинцово

Уточняется, что инцидент произошел утром 16 января. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением при движении задним ходом, автобус остановился возле крыльца учебного заведения.

В результате инцидента никто не пострадал, во время аварии учащихся на территории школы не было.

Ранее автобус ПАЗ врезался в микроавтобус с детьми в Алтайском крае, пострадали четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

