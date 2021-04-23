СМИ: Aurus из кортежа Мишустина попал в массовое ДТП на Рублёво-Успенском шоссе

Крупная авария с участием минивэна Aurus Arsenal с мигалками произошла на Рублёво-Успенском шоссе, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошёл возле деревни Жуковка, где столкнулись шесть машин, в том числе рейсовый автобус. По предварительным данным, попавший в аварию "Аурус" возглавлял кортеж премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Источник Telegram-канала LifeShot рассказал, что в одном из автомобилей кортежа ехал глава правительства РФ, он не пострадал.

Сообщается, что в результате ДТП пострадала одна женщина, у нее рана губы и подбородка, от госпитализации она отказалась.

В настоящее время шоссе перекрыто.

Ранее в Риге в ДТП попал президент Латвии Эгилс Левитс, сообщает RT. В канцелярии главы государства рассказали, что президентский Lexus столкнулся с автомобилем его охраны.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Дтп В МосквеМоскваМихаил Мишустин
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