СМИ: Aurus из кортежа Мишустина попал в массовое ДТП на Рублёво-Успенском шоссе
Крупная авария с участием минивэна Aurus Arsenal с мигалками произошла на Рублёво-Успенском шоссе, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошёл возле деревни Жуковка, где столкнулись шесть машин, в том числе рейсовый автобус. По предварительным данным, попавший в аварию "Аурус" возглавлял кортеж премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Источник Telegram-канала LifeShot рассказал, что в одном из автомобилей кортежа ехал глава правительства РФ, он не пострадал.
Сообщается, что в результате ДТП пострадала одна женщина, у нее рана губы и подбородка, от госпитализации она отказалась.
В настоящее время шоссе перекрыто.
Ранее в Риге в ДТП попал президент Латвии Эгилс Левитс, сообщает RT. В канцелярии главы государства рассказали, что президентский Lexus столкнулся с автомобилем его охраны.
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