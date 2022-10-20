СМИ: артистка Анна Большова насмерть сбила женщину

Заслуженная артистка России Анна Большова насмерть сбила женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства уточнил, что ДТП произошло в Калужской области. Источник подчеркнул, что с места происшествия Большова не скрывалась, она вызвала полицию и скорую помощь.

По данным Telegram-канала Baza, трагедия произошла в калужской деревне Грачёвка, под колёса автомобиля Audi, которым управляла артистка, попала женщина, переходившая дорогу в неположенном месте.

Ранее космонавт Олег Артемьев сбил на автомобиле сотрудника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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