СМИ: артист Юрий Назаров госпитализирован после падения на станции метро «Полежаевская»
1 августа 202315:20
Народный артист России Юрий Назаров попал в больницу после неудачного падения на станции метро «Полежаевская» в Москве, Telegram-канал «112».
По данным канала, у 86-летнего актёра подозревали перелом ноги, однако в результате медицинского обследования выяснилось, что у него ушиб бедра.
Ранее в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта был госпитализирован народный артист РФ Иван Краско. По словам его сына Фёдора, в настоящее время врачи оценивают состояние актёра, как нормальное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru