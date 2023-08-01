СМИ: артист Юрий Назаров госпитализирован после падения на станции метро «Полежаевская»

По данным канала, у 86-летнего актёра подозревали перелом ноги, однако в результате медицинского обследования выяснилось, что у него ушиб бедра.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта был госпитализирован народный артист РФ Иван Краско. По словам его сына Фёдора, в настоящее время врачи оценивают состояние актёра, как нормальное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

