СМИ: Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание

По предварительным данным, причиной смерти стало проникающее ранение осколком в районе сердца. Врачи пытались реанимировать Саркисяна, но безуспешно.

На Украине Саркисян объявлен в розыск. В декабре минувшего года ему предъявили обвинение в том числе за участие в создании вооруженных формирований, ведущих боевые действия против ВСУ.

Сейчас медики борются за жизнь охранника Саркисяна Олега Касперовича. Известно, что он находился в базе «Миротворца» (организация признана террористической и запрещена в России). В прошлом году украинские Telegram-каналы публиковали угрозы в адрес Касперовича.

Сегодня, 3 февраля, один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва в элитном столичном жилом комплексе «Алые Паруса», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

