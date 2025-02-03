СМИ: Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание
Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание, передает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, причиной смерти стало проникающее ранение осколком в районе сердца. Врачи пытались реанимировать Саркисяна, но безуспешно.
На Украине Саркисян объявлен в розыск. В декабре минувшего года ему предъявили обвинение в том числе за участие в создании вооруженных формирований, ведущих боевые действия против ВСУ.
Сейчас медики борются за жизнь охранника Саркисяна Олега Касперовича. Известно, что он находился в базе «Миротворца» (организация признана террористической и запрещена в России). В прошлом году украинские Telegram-каналы публиковали угрозы в адрес Касперовича.
Сегодня, 3 февраля, один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва в элитном столичном жилом комплексе «Алые Паруса», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru