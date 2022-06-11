СМИ: американец пытался поджечь посольство Китая в Вашингтоне

Житель Иллинойса Бенджамин Грабински в четверг попытался поджечь посольство Китая в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Politico.

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По данным источника, Грабински пытался поджечь бутылку с тканью внутри. Сообщается, что после неудачных попыток он бросил бутылку через ворота здания.

Преступника задержали через несколько минут после попытки поджога в нескольких кварталах от посольства. Он заявил, что своим поступком пытался выразить недовольство политикой Китая.

Ранее, 29 мая, Грабински уже предупреждал охрану посольства, что планирует поджечь его. Он бросал в здание разные предметы, после чего сообщил, что в следующий раз бросит зажигательную смесь.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:СШАПоджог
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