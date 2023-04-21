СМИ: Алкотестер показал наличие алкоголя у военного, перевернувшего С-400 под Тулой

Алкотестер показал наличие алкоголя в крови у 33-летнего контрактника, который не справился с управлением тягача с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-400 в Тульской области. Об этом сообщил Telegram-канала Baza.

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Отмечается, что алкотестер показал 0,337 мг/л. алкоголя. Согласно данным, при падении тягача военный сломал руку. Указывается, что грузовик перевернули, однако у машины оказались сломаны тормоза. Поэтому тягач решили оставить на месте, под охраной полицейских и военных, добавляется в сообщении.

Ранее, 20 апреля, Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что в районе Тулы перевернулся ЗРК С-400. Отмечалось, что угрозы взрыва боеприпасов не было, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ТулаС-400

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