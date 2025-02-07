СМИ: Актер Денис Матросов попал в ДТП на автомобиле супруги

Инцидент произошел примерно в 11:00 7 февраля на Череповецкой улице. Сообщается, что у спецмашины были включены сирена и проблесковый маячок. В тяжелом состоянии госпитализировали 29-летнего и 39-летнего сотрудников полиции, Матросов от госпитализации отказался.

За зарегистрированным на супругу актера автомобилем с 2019 года числится 1283 штрафа (из них 1075 — за превышение скорости), все они были оплачены.

Ранее в Польше в ДТП погиб актер Мацей Люсня. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

