СМИ: Актер Денис Матросов попал в ДТП на автомобиле супруги
Автомобиль Porsche супруги актера Дениса Матросова Оксаны Рудич-Каструбиной совершил столкновение с машиной ДПС в столичном районе Лианозово, при этом за рулем находился сам Матросов, сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел примерно в 11:00 7 февраля на Череповецкой улице. Сообщается, что у спецмашины были включены сирена и проблесковый маячок. В тяжелом состоянии госпитализировали 29-летнего и 39-летнего сотрудников полиции, Матросов от госпитализации отказался.
За зарегистрированным на супругу актера автомобилем с 2019 года числится 1283 штрафа (из них 1075 — за превышение скорости), все они были оплачены.
Ранее в Польше в ДТП погиб актер Мацей Люсня. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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