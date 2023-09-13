СМИ: Акула напала на туристку на египетском курорте Дахаб
Акула напала на туристку на египетском курорте Дахаб, который расположен в 100 километрах севернее Шарм-эль-Шейха, пишут СМИ.
По словам очевидцев, девушка плавала возле буйков на пляже отеля Dahab Lagoone. Хищник на пал на свою жертву и укусил за руку. Молодой человек, купавшийся неподалеку, сумел дотащить спутницу до берега. После этого девушку госпитализировали в бессознательном состоянии.
Сейчас за акулой идет охота. Сообщается, что хищник сумел скрыться.
Ранее стало известно, что в Египте пляжи только 7% отелей, которые предлагают своим клиентам туроператоры России, оборудованы защитными сетками от акул, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru