СМИ: Акула напала на туристку на египетском курорте Дахаб

По словам очевидцев, девушка плавала возле буйков на пляже отеля Dahab Lagoone. Хищник на пал на свою жертву и укусил за руку. Молодой человек, купавшийся неподалеку, сумел дотащить спутницу до берега. После этого девушку госпитализировали в бессознательном состоянии.

Сейчас за акулой идет охота. Сообщается, что хищник сумел скрыться.

Ранее стало известно, что в Египте пляжи только 7% отелей, которые предлагают своим клиентам туроператоры России, оборудованы защитными сетками от акул, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

