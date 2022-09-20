СМИ: актёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По данным УМВД по Ярославской области, в Ростовском районе на 201 км автодороги М8 «Холмогоры» столкнулись Ford Transit и грузовик. По предварительной информации, погибли два человека, один человек госпитализирован - их имена не раскрываются.
Источник РИА Новости утверждает, что один из погибших - Пускепалис. Официальных комментариев от правоохранителей или представителей театра пока нет.
Ранее во Владимире в результате ДТП погибла четырёхкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова, сообщает RT.
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