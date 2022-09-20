СМИ: актёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП

По данным УМВД по Ярославской области, в Ростовском районе на 201 км автодороги М8 «Холмогоры» столкнулись Ford Transit и грузовик. По предварительной информации, погибли два человека, один человек госпитализирован - их имена не раскрываются.

Источник РИА Новости утверждает, что один из погибших - Пускепалис. Официальных комментариев от правоохранителей или представителей театра пока нет.

Ранее во Владимире в результате ДТП погибла четырёхкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова, сообщает RT.