Reuters: в США в ДТП погибла конгрессвумен Джеки Валорски
Смертельное ДТП произошло недалеко от города Наппани (штат Индиана, США), сообщает Reuters.
По данным агентства, в результате столкновения погибли три человека, включая члена палаты представителей конгресса США Джеки Валорски.
Отмечается, что 58-летнюю конгрессвумен считали сторонницей экс-президента США Дональда Трампа.
Ранее в японском Токио в ДТП попала машина с вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает RT. В автомобиль, в котором находилась Акиэ Абэ, врезалась машина охраны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- В России предложили маркировать VPN-сервисы знаком «18+»
- Путин посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя России
- Reuters: в США в ДТП погибла конгрессвумен Джеки Валорски
- Посол России в Японии заявил, что Запад намеренно искажает сигналы от Москвы
- Россиянам посоветовали заменить водительские права до 2025 года
- Посол России в Японии заявил о росте ядерных рисков
- В ДНР заявили, что союзные силы выбили ВСУ с окраин Марьинки
- Китайская армия начала масштабные учения вокруг Тайваня
- Боррель прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
- Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Камчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru