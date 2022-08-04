Reuters: в США в ДТП погибла конгрессвумен Джеки Валорски

Смертельное ДТП произошло недалеко от города Наппани (штат Индиана, США), сообщает Reuters.

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По данным агентства, в результате столкновения погибли три человека, включая члена палаты представителей конгресса США Джеки Валорски.

Отмечается, что 58-летнюю конгрессвумен считали сторонницей экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее в японском Токио в ДТП попала машина с вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает RT. В автомобиль, в котором находилась Акиэ Абэ, врезалась машина охраны.

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ФОТО: Global Look Press/J. Scott Applewhite - Pool Via C
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