Воры обокрали Инну Чурикову и ее мужа в аэропорту Мадрида

Сама Чурикова подтвердила РБК факт кражи. По ее словам, она не хочет думать о людях, которые ее обокрали. При этом сама поездка в Испанию, по словам артистки, была прекрасной.

Ранее СМИ сообщили, что в украденной сумке находились загранпаспорта, кошелек и другие вещи. Из-за отсутствия документов супругам пришлось обратиться в российское посольство для оформления временных справок, с которыми они смогли вернуться домой.

После возвращения в Россию артистка написала заявление в полицию. Ущерб она оценила в 250 тысяч рублей.

