Воры обокрали Инну Чурикову и ее мужа в аэропорту Мадрида

13 января 202016:09

Актриса Инна Чурикова и ее супруг, режиссер Глеб Панфилов стали жертвами воров. Инцидент произошел в аэропорту Мадрида – злоумышленники украли у них сумку.

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Сама Чурикова подтвердила РБК факт кражи. По ее словам, она не хочет думать о людях, которые ее обокрали. При этом сама поездка в Испанию, по словам артистки, была прекрасной.

Ранее СМИ сообщили, что в украденной сумке находились загранпаспорта, кошелек и другие вещи. Из-за отсутствия документов супругам пришлось обратиться в российское посольство для оформления временных справок, с которыми они смогли вернуться домой.

После возвращения в Россию артистка написала заявление в полицию. Ущерб она оценила в 250 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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