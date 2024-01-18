СМИ: Актера сериала «Триггер» задержали в Москве с наркотиками
Актера Анатолия Руденко, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», задержали в центре Москвы с мефедроном, пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сотрудники ГИБДД остановили машину артиста для проверки. При досмотре у него обнаружили пакетик с белым веществом. По словам актера, он нашел сверток в парке во время прогулки с собакой. Однако предположил, что в пакетики яд, который подбрасывают догхантеры.
По данным СМИ, экспертиза подтвердила, что белый порошок является запрещённым веществом. На данный момент по делу проводится проверка.
Ранее сотрудники полиции задержали с наркотиками актера Богдана Кибалюка, известного по игре в сериале «Склифосовский», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru