СМИ: Актера сериала «Триггер» задержали в Москве с наркотиками

Актера Анатолия Руденко, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», задержали в центре Москвы с мефедроном, пишет Telegram-канал SHOT.

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Ранее сотрудники ГИБДД остановили машину артиста для проверки. При досмотре у него обнаружили пакетик с белым веществом. По словам актера, он нашел сверток в парке во время прогулки с собакой. Однако предположил, что в пакетики яд, который подбрасывают догхантеры.

По данным СМИ, экспертиза подтвердила, что белый порошок является запрещённым веществом. На данный момент по делу проводится проверка.

Ранее сотрудники полиции задержали с наркотиками актера Богдана Кибалюка, известного по игре в сериале «Склифосовский», сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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