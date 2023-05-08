Умер сыгравший в «Бумере» актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский

Заслуженный артист России Виктор Шуляковский умер в воскресенье, 7 мая, в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра на Таганке, в котором служил Шуляковский.

Умер актер Александр Тютрюмов из «Убойной силы»

Он играл на сцене театра с 1974 года, являясь одним из ведущих актеров.

О дате и месте прощания с артистом не сообщается.

Виктор Шуляковский родился 3 июля 1945 года. Он сыграл в спектаклях «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго», «Мастер и Маргарита». Наиболее известными киноработами Шуляковского стали фильмы «Эскадрон гусар летучих» (1980), «Следствие ведут ЗнаТоКи. Без ножа и кастета» (1988), «Бумер. Фильм второй» (2006).



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ФОТО: РИА Новости
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