СМИ: Актер Сергей Десницкий был экстренно госпитализирован в Москве
Заслуженный артист РСФСР 83-летний Сергей Десницкий был экстренно доставлен в больницу из его московской квартиры с тяжёлой анемией и сердечной недостаточностью. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
Актер жаловался на слабость, одышку и высокое давление. Сейчас Десницкий находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его лечение осложнено хроническими болезнями, уточняется в материале.
Десницкий известен своими ролями в военных исторических фильмах. Его самые известные работы – фильмы «Дознание пилота Пиркса» (1978) и «Большая игра» (1988), где он сыграл директора ЦРУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru