СМИ: Актер Сергей Десницкий был экстренно госпитализирован в Москве

Актер жаловался на слабость, одышку и высокое давление. Сейчас Десницкий находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его лечение осложнено хроническими болезнями, уточняется в материале.

Десницкий известен своими ролями в военных исторических фильмах. Его самые известные работы – фильмы «Дознание пилота Пиркса» (1978) и «Большая игра» (1988), где он сыграл директора ЦРУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

