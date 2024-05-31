СМИ: Актер Сергей Десницкий был экстренно госпитализирован в Москве

Заслуженный артист РСФСР 83-летний Сергей Десницкий был экстренно доставлен в больницу из его московской квартиры с тяжёлой анемией и сердечной недостаточностью. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

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Актер жаловался на слабость, одышку и высокое давление. Сейчас Десницкий находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его лечение осложнено хроническими болезнями, уточняется в материале.

Десницкий известен своими ролями в военных исторических фильмах. Его самые известные работы – фильмы «Дознание пилота Пиркса» (1978) и «Большая игра» (1988), где он сыграл директора ЦРУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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