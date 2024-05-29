СМИ: Актер Александр Михайлов госпитализирован в Чите

Как отмечается, актер прибыл в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, но затем у него поднялась температура. Врачи подозревают у него пневмонию.

В настоящее время Михайлов находится в 1-й городской больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее актер из фильма «Любовь и голуби» раскрыл секрет популярности картины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

