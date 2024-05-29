СМИ: Актер Александр Михайлов госпитализирован в Чите

Актер Александр Михайлов, известный по фильмам «Мужики» и «Любовь и голуби», госпитализирован в Чите, сообщил Telegram-канал Chita.ru.

Режиссер Михайлов согласился с мнением Кологривого об актерах без образования

Как отмечается, актер прибыл в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, но затем у него поднялась температура. Врачи подозревают у него пневмонию.

В настоящее время Михайлов находится в 1-й городской больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее актер из фильма «Любовь и голуби» раскрыл секрет популярности картины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Стоп-кадр из фильма "Любовь и голуби"
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