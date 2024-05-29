СМИ: Актер Александр Михайлов госпитализирован в Чите
29 мая 202419:54
Актер Александр Михайлов, известный по фильмам «Мужики» и «Любовь и голуби», госпитализирован в Чите, сообщил Telegram-канал Chita.ru.
Как отмечается, актер прибыл в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, но затем у него поднялась температура. Врачи подозревают у него пневмонию.
В настоящее время Михайлов находится в 1-й городской больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Ранее актер из фильма «Любовь и голуби» раскрыл секрет популярности картины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru