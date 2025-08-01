СМИ: Актер Максим Глотов был найден мертвым в Москве
1 августа 202515:15
В Москве был найден мёртвым актёр Максим Глотов. Об этом со ссылкой на источник сообщает NEWS.ru.
Отмечается, что тело 60-летнего артиста было обнаружено в квартире в Тимирязевском районе столицы. Прчины смерти не уточняются.
По информации источника, Глотов пять дней не выходил на связь, после чего его близкие забили тревогу.
Ранее в своей московской квартире был найден мёртвым актёр Юрий Пономаренко, сыгравший оперативника в сериале «Глухарь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru