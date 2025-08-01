СМИ: Актер Максим Глотов был найден мертвым в Москве

Отмечается, что тело 60-летнего артиста было обнаружено в квартире в Тимирязевском районе столицы. Прчины смерти не уточняются.

По информации источника, Глотов пять дней не выходил на связь, после чего его близкие забили тревогу.

Ранее в своей московской квартире был найден мёртвым актёр Юрий Пономаренко, сыгравший оперативника в сериале «Глухарь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

