СМИ: Актер Максим Глотов был найден мертвым в Москве

В Москве был найден мёртвым актёр Максим Глотов. Об этом со ссылкой на источник сообщает NEWS.ru.

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Отмечается, что тело 60-летнего артиста было обнаружено в квартире в Тимирязевском районе столицы. Прчины смерти не уточняются.

По информации источника, Глотов пять дней не выходил на связь, после чего его близкие забили тревогу.

Ранее в своей московской квартире был найден мёртвым актёр Юрий Пономаренко, сыгравший оперативника в сериале «Глухарь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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