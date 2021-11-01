СМИ: Актер Эри Абиттан задержан в Париже по обвинению в изнасиловании
Парижская полиция задержала французского актера Эри Абиттана по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщила радиостанция France Info, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время полиция ведет допрос 47-летнего актера.
Источник радиостанции в столичной прокуратуре рассказал, что жалобу об изнасиловании подала женщина, имя которой не называется. Она обратилась в полицию 30 октября.
В октябре сообщалось, что иск с обвинениями в сексуальных домогательствах, исходящих от экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, подан в суд города Олбани.
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