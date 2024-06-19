СМИ: Актер Бардуков госпитализирован с ботулизмом в одну из больниц Москвы

Актер Алексей Бардуков был доставлен в одну из московских больниц с диагнозом ботулизм, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Артист почувствовал себя плохо у себя дома после употребления готовой еды. Осмотрев его, медики приняли решение о необходимости госпитализации.

Роспотребнадзор обзвонил 911 человек и выявил 17 случаев ботулизма

Его состояние оценивается как средней степени тяжести, ему уже проведены необходимые процедуры, но в ближайшие несколько дней он останется под наблюдением в стационаре.

Алексей Бардуков получил известность благодаря своей роли в сериале Леонида Филатова «Диверсант», где он исполнил одну из ключевых ролей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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