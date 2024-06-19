СМИ: Актер Бардуков госпитализирован с ботулизмом в одну из больниц Москвы

Актер Алексей Бардуков был доставлен в одну из московских больниц с диагнозом ботулизм, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Артист почувствовал себя плохо у себя дома после употребления готовой еды. Осмотрев его, медики приняли решение о необходимости госпитализации.