СМИ: Актер Бардуков госпитализирован с ботулизмом в одну из больниц Москвы
Актер Алексей Бардуков был доставлен в одну из московских больниц с диагнозом ботулизм, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Артист почувствовал себя плохо у себя дома после употребления готовой еды. Осмотрев его, медики приняли решение о необходимости госпитализации.
Его состояние оценивается как средней степени тяжести, ему уже проведены необходимые процедуры, но в ближайшие несколько дней он останется под наблюдением в стационаре.
Алексей Бардуков получил известность благодаря своей роли в сериале Леонида Филатова «Диверсант», где он исполнил одну из ключевых ролей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru